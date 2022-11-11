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Tarsus Üniversitesi 12 personel alacak

Tarsus Üniversitesi, Öğretim Üyesi, 12 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 28 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 06:11
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Tarsus Üniversitesi 12 personel alacak

Tarsus Üniversitesi 12 personel alacak
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Resmi Gazete'de Tarsus Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanunun 23., 24. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanına Yönetmeliği ile Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.” Denildi.

Profesör ve Doçent kadrolarma başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi başvuruları ise ilgili fakülte dekanlıkları veya meslek yüksekokulu müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. (Posta ile yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir).

Başvuru formlarına ve Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesine www.tarsus.cdu.tradresinden erişilebilir.

Başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih itibariyle en az 15 (on beş) gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca, adayların başvuru ve atanma koşullarına sahip olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde dahi atamaları yapılmayacak olup, atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecektir.

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

Yurtdışından alınmış unvan ve diplomaların onaylı suretleri ile Üniversitelerarası Kuruldan denklik belgelerinin alınmış olması gerekir.

2547 Sayılı Kanun'un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

İlanda yer alan unvanlar için istenen Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi'nde belirtilen yabancı dil başvunı koşuluna ilişkin YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS ve ÖSYM tarafından yayımlanan güncel eş değerlik duyurusunda belirtilen diğer yabancı dil belgeleri geçerli olacaktır. (Belge üzerindeki geçerlilik tarihi varsa bu tarih esas alınacaktır.)

Başvuruda istenen belgeler: Başvuru yapılan birimi belirten dilekçe, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, e-devlet üzerinden alınacak olan adli sicil belgesi, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), lisans, yüksek lisans ve doktora mezuniyet belgelen ve doçentlik belgesi (Profesör ve Doçent kadrolarına başvuranlar içm) (e-devlet üzerinden alman belgeler kabul edilecektir)

Adaylar, özgeçmiş, yayın listesi, Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesı'ndekı puan tablosunun doldurulmuş hali, başlıca araştırma eseri (profesörlük başvurulan için), bilimsel çalışma ve yayınlarım kapsayan başvuru dosyalarım Profesör kadrosu için 7 takım [1 fıziksel+6 dijital (Flash Bellek)], doçent ve doktor öğretim üyesi kadrosu için 5 takım [1 fıziksel+4 dijital (Flash Bellek)] olarak teslim eder.

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