Sen misin istek parça isteyen. Kafasında sandalye kırdılar

Mersin’in Tarsus ilçesinde restoranda müzisyenden istek şarkısı isteyen müşterinin kafasında sandalye kırıp, meydan dayağı attılar.

Edinilen bilgiye göre, olay Tarsus ilçesinde canlı müzik yapılan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre restorana arkadaşlarıyla yemek yemeye gelen bir kişi müzisyenden şarkı isteğinde bulundu. Ancak müzisyen o şarkıyı söylemeyeceğini bildirince tartışma çıktı. Müşteri ve müzisyenle başlayan tartışma küfür yüzünden büyüyünce restoran çalışanları da tartışmaya karıştı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen tartışmada şarkı isteyen müşterinin kafasında sandalye kırıldı. Yaklaşık 5-6 kişi müşteriyi restoran içinde yere yatırıp feci şekilde darp etti. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.