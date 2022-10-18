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Sen misin istek parça isteyen. Kafasında sandalye kırdılar

İstek şarkı' kavgasında müşterinin kafasında sandalye kırdılar.Mersin’in Tarsus ilçesinde restoranda müzisyenden istek şarkısı isteyen vatandaşın kafasında sandalye kırıp meydan dayağı attılar

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 10:33
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Tarsus'da istek parça isteyen müşterinin kafasında sandalye kırdılar

Sen misin istek parça isteyen. Kafasında sandalye kırdılar
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Mersin’in Tarsus ilçesinde restoranda müzisyenden istek şarkısı isteyen müşterinin kafasında sandalye kırıp, meydan dayağı attılar.
Edinilen bilgiye göre, olay Tarsus ilçesinde canlı müzik yapılan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre restorana arkadaşlarıyla yemek yemeye gelen bir kişi müzisyenden şarkı isteğinde bulundu. Ancak müzisyen o şarkıyı söylemeyeceğini bildirince tartışma çıktı. Müşteri ve müzisyenle başlayan tartışma küfür yüzünden büyüyünce restoran çalışanları da tartışmaya karıştı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen tartışmada şarkı isteyen müşterinin kafasında sandalye kırıldı. Yaklaşık 5-6 kişi müşteriyi restoran içinde yere yatırıp feci şekilde darp etti. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Ali göcer
18.10.2022 10:50
Nereden nereye geldik.  
 
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