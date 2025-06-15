Tarsus'ta bıçak ve satırlı kavga! 1 ölü, 2'si polis 6 yaralı

Kaynak: DHA
Tarsus'ta bıçak ve satırlı kavga! 1 ölü, 2'si polis 6 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, aynı pasajda esnaflık yapan iki grup arasında ücret anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bıçak ve satırlı kavgada 1 kişi öldü. Kavgayı ayırmaya çalışan 2'si polis 6 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Tarsus ilçesi Yarenlik Alanı’nda bulunan Uğur İş Hanı Pasajı’nda meydana geldi.

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İddiaya göre, pasajda iş yeri bulunan iki grup arasında ücret anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçak ve satırların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

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Kavgada Abdullah D.B. (25) baş ve karın bölgesinden, babası Ali B. (54) ise karın bölgesinden ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ali B., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kavgaya karışan F.İ. (28), Ş.İ. (28) ve S.C.İ. (25) de çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan 2 polis memuru da hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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