Tarsus'ta Dünya Bisiklet Günü etkinliği

Tarsus Kent Konseyi Bisiklet Topluluğu (TABİT) tarafından düzenlenen, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç’ın da katıldığı etkinlikte, karbon ayak izini azaltmanın yollarından biri olan bisikletli ulaşım ön plana çıkarıldı. Kleopatra Kapısı’ndan başlayan, Kültür Park’ta son bulan bisiklet turunda, sporun ve sağlıklı yaşamın önemine vurgu yapıldı. Etkinlikte, bisikletin kent yaşamındaki değeri bir kez daha ortaya koyuldu.

Kent Konseyi önceki dönem başkanlarından Ali Cerrahoğlu, “Başkanımız Ali Boltaç’a teşekkür ediyorum. Kanaat önderlerinin ve yöneticilerin bu tür etkinliklere öncülük etmesi topluma güçlü bir mesaj veriyor. Tarsus Bisiklet Topluluğu’nun düzenlediği bu anlamlı etkinlikle bisikletin bir ulaşım aracı olarak benimsenmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu güzel birlikteliğin daim olmasını diliyorum” diye konuştu.

Bisiklet kullanmanın önemini vurgulayan Tarsus Kent Konseyi Bisiklet Topluluğu Başkanı Gökhan Özberk, “Bisiklet ulaşımını mümkün olduğunca geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Belediye başkanımızın da bu konudaki ilgisi bizi memnun ediyor. Bu durumun şehre değer katacağına inanıyorum" dedi.

"DAHA SAĞLIKLI BİR KENT HALİNE GETİRMEK"

Belediye Başkanı Ali Boltaç ise “Tarsus Kent Konseyi Bisiklet Topluluğu’nun düzenlediği anlamlı etkinliğe katılarak, Tarsus’un tarihi sokaklarında hep birlikte pedal çevirdik. Amacımız, Tarsus’u daha yaşanabilir, daha sağlıklı bir kent haline getirmek. Unutmamalıyız ki bizden sonraki nesillerin de bir dünyası var. Doğamıza ve çevremize sahip çıkarak çevre bilinci oluşturacağız. Bisikletli ulaşımı teşvik ederek hem doğayı koruyor hem de sağlıklı nesillerin önünü açıyoruz" diye konuştu.