Tarsus'ta husumetli gruplar arasında silahlı kavga: 4 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavga sonucunda 1'i ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Olay, akşam saat 20.00 sularında ilçeye bağlı Tekeliören Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü ve olayda Ali Balık, Bülent Balık, Fevzi Kaygısız ve Muhittin Misgin çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olayın ardından çevredeki sakinler durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Muhittin Misgin'in durumunun kritik olduğu belirtildi. Kavgaya karışan şüpheliler olay yerinden kaçarken, jandarma ekipleri kaçan zanlıların yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı.