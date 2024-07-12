Tarsus'ta muz yüklü tırın kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: İHA
Tarsus'ta muz yüklü tırın kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, muz yüklü bir tırın kavşakta devrilme anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Şahin Mahallesi Tarsus Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Ali D. (49) yönetimindeki 33 DHA 88 plakalı muz yüklü tır, hızlı girdiği kavşakta devrildi.

Tırın devrilmesi sonucunda sürücü Ali D. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Kaza nedeniyle yolda bulunan muz kutuları dağıldı, trafik kısmen aksadı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan kaza anı, olayın nasıl gerçekleştiğini gözler önüne serdi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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