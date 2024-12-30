Tarsus’ta tefecilik çetesi çökertildi: 3 milyon TL’lik senet bulundu

Kaynak: İHA

Mersin’deki tefecilik operasyonunda 4 şüpheli yakalandı. 3 milyon TL değerinde senet ve bir tabanca ele geçirilen operasyonda, 3 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrolle serbest kaldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihtiyaç sahibi kişilere yüksek faizle altın ve para vererek, tehditle senet imzalatan şüphelilerin izini sürdü.

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Ekipler, belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek 4 şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramalarda 3 milyon 50 bin TL değerinde 22 senet, 26 boş senet, 2 borç defteri, 1 tabanca ve bir miktar nakit para ele geçirildi.

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Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, 3 şüpheliyi tutuklarken, 1 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

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