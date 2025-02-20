Tarsus’ta trafik kazası! 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tarsus’ta trafik kazası! 1 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde, D-400 karayolu Sait Polat Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 33 ACJ ... plakalı otomobil, park halindeki bir tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin yolcu koltuğunda oturan D.A. isimli kadın araç içerisinde sıkıştı. Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirerek yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, sıkışan kadını bulunduğu yerden çıkarmayı başardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından D.A., hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Tarsus’ta trafik kazası! 1 yaralı

Tarsus’ta trafik kazası! 1 yaralı

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