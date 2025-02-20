Tarsus’ta trafik kazası! 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, 33 ACJ ... plakalı otomobil, park halindeki bir tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin yolcu koltuğunda oturan D.A. isimli kadın araç içerisinde sıkıştı. Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirerek yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, sıkışan kadını bulunduğu yerden çıkarmayı başardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından D.A., hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.