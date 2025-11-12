Olayda bir tır sürücüsü yaralanırken, yetkililer soruşturmayı derinleştiriyor. Olay, otoyolun Akgedik kesiminde, Adana'dan Mersin yönüne ilerleyen araçların yoğun trafiğinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, aynı yönde ilerleyen iki tır ile iki binek otomobilin karıştığı çarpışma, zincirleme bir kazaya dönüştü.

Kazada ağır yaralanan tır sürücüsü, olay yerine hızla ulaşan 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.Trafik ekipleri, kazanın nedenini belirlemek üzere teknik incelemelere devam ediyor.

Olay yeri, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale dönerken, sürücülere dikkat çağrısı yapıldı.