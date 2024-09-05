Tarsus'ta zincirleme kaza: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Tarsus'ta zincirleme kaza: 2 yaralı

Mersin Tarsus'ta meydana gelen kazada 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı, otoyol adeta savaş alanına döndü.

Tarsus-Pozantı arası otoyol Çamalan kavşağı ilerisinde tünel girişine varmadan yaşanan kazada alınan bilgiye göre M.G.'nin sürücülüğünü yaptığı 70 AS 751 çekici plakalı tır, Tarsus istikametine seyir halindeyken, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, önce aynı yönde ilerleyen bir başta tıra çarptı.

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Ardından orta refüjde yer alan beton bariyerleri devirerek karşı şeritten gelen 80 M 6450 plakalı minibüse ve 28 DG 666 plakalı Audi marka otomobile çarptı. Kazada iki kişi yaralandı.
Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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