Tartışıp kovaladığı kişiyi bıçaklayıp kaçtı

Kaynak: İHA
Tartışıp kovaladığı kişiyi bıçaklayıp kaçtı

Konya'da trafikte çıkan tartışma sonrası yaşanan kovalamacada, 1 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayın şüphelisi olduğu belirlenen ve olay yerinden kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.


Olay, saat 21.20 sıralarında merkez Karatay ilçesi İşgalaman Mahallesi Şeyh Ulema Yahşi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkez Meram ilçesinde 06 CIB 110 plakalı hafif ticari araç ile seyir halinde olan Mustafa K., henüz plakası belirlenemeyen bir otomobil sürücüsü ile sözlü tartışma yaşadı. Mustafa K., tartıştığı kişilerden uzaklaşmak isterken, şahıslarla yaşanan kovalamaca sırasında otomobil sürücüsü Şeyh Ulema Yahşi Caddesi üzerinde Mustafa K. idaresindeki aracın önünü kesti. Burada çıkan tartışmada henüz ismi öğrenilemeyen şahıs, yanında bulunan bıçakla Mustafa K.'yi göğsünden ve bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Mustafa K., yaralı halde aracını bırakarak İşgalaman Mahallesi Nazarlık Sokak üzerine kadar yaralı olarak kaçtı. Mustafa K. çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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Tartışıp kovaladığı kişiyi bıçaklayıp kaçtı
Tartışıp kovaladığı kişiyi bıçaklayıp kaçtı