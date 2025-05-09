Tartışma cinayetle sonuçlandı! Öfkesine yenik düşen adam eşini bıçakla katletti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tartışma cinayetle sonuçlandı! Öfkesine yenik düşen adam eşini bıçakla katletti

Osmaniye'de bir çift arasında başlayan tartışma cinayetle sonuçlandı. Eşini bıçakla öldürdüğü tespit edilen koca Serkan Y. gözaltına alındı.

Osmaniye'de tartıştığı eşini bıçakla öldüren kişi gözaltına alındı.

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Cumhuriyet Mahallesi 1531 Sokak'ta oturan Fatma Y. (20) ile eşi Serkan Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Sesleri duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve gelen ekipler, Fatma Y'yi hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Fatma Y'nin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Polis, şüpheli Serkan Y'yi gözaltına aldı.

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Yapılan inceleme sonrası cenaze, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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