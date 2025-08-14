Tartışma, deniz ve ölüm! Nail’in ölümündeki sır çözülüyor

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

İzmir’in Konak ilçesinde iki arkadaş uyuşturucu kullandıktan sonra şakalaştı. Şakalaşma sonrası 19 yaşındaki Nail Can Yardımcı kayalıklardan denize düştü hayatını kaybetti. Arkadaşının ölümünde sorumlu olduğu öne sürülen F.Z, yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 12 Ağustos sabahı Melez Deltası'nda meydana geldi. Kıyıya yaklaşık 1 metre mesafede hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen deniz polisi, sudaki kişiyi karaya çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. İncelemenin ardından ceset, otopsi için, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, ölen kişinin Nail Can Yardımcı olduğunu belirledi.

KAYALIKLARDAN DENİZE DÜŞMÜŞ

Polis ekipleri tarafından çevrede yapılan çalışmalar sonucu, Yardımcı ve arkadaşı F.Z.'nin motosikletle bölgeye geldiği, burada uyuşturucu madde kullandıkları saptandı. Burada 2 arkadaş şakalaşırken aralarında tartışma çıktığı, bu sırada Yardımcı'nın kayalıklardan suya düştüğü ortaya çıktı. Arkadaşı sudan çıkamayınca F.Z.'nin yardım istemek için olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Polis, F.Z.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen F.Z., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

