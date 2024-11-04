Tartışma kanlı bitti

Olay, Bahçelievler İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde 01.11.2024 saat:22.00 sıralarında meydana geldi. Murat Ç. ve Muhammed K. yolda yürürken tartışmaya başlıyorlar. Tartışma büyüyor ve Murat Ç. bıçakla Muhammed K'yi yaralıyor ve olay yerinden kaçıyor. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik kameralarını izlediğinde Muhammed K'nın olay yerinde hayatını kaybettiği bilgisine ulaştı.

Polis ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda firari şüpheli Murat Ç. isimli şahıs 02.11.2024 günü Sakarya ilinde yakalandı. Murat Ç. ifadesinde olay günü maktul şahıstan uyuşturucu almaya gittiğini, Muhammed K'nin kendisine küfür etmesi sebebiyle aralarında tartışma çıktığını ve tartışma sırasında maktulü yaralayarak olay yerinden firar ettiğini, olayda kullandığı bıçağı kaçarken hatırlamadığı bir yerde attığını söylediği öğrenildi.

Şüpheli Murat Ç. isimli şahsı İstanbul ilinden kendi arabası ile Sakarya iline götürüyordu. Şahsın ismi T.Y olduğu tespit edildi. T.Y. ifadesinde öldürme olayını bildiğini, şüpheli Murat Ç. isimli şahsı kendisine de zarar vereceğini korktuğundan dolayı Sakarya iline götürdüğünü söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.