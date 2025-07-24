Tartışma kanlı bitti! Amca, yeğenini silahla vurarak öldürdü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tartışma kanlı bitti! Amca, yeğenini silahla vurarak öldürdü

Giresun'da, amca ile yeğen arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada Fevzi G., yeğeni Paşa Güner'i meydan ortasında tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde Giresun Bulancak ilçe meydanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önce aralarında husumet bulunan amca Fevzi G. ile yeğeni Paşa Güner arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fevzi G., yanında bulunan tabancayla yeğeni Paşa Güner'e defalarca ateş etti.

Tartışma kanlı bitti! Amca, yeğenini silahla vurarak öldürdü

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Paşa Güner'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Güner'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Tartışma kanlı bitti! Amca, yeğenini silahla vurarak öldürdü​​​​​​​

Olay sonrası silahıyla birlikte Bulancak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Fevzi Güner, polise teslim oldu. Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda boş kovan bulunduğu ve çok sayıda kurşunun Paşa Güner'in vücuduna isabet ettiği öğrenildi.

Tartışma kanlı bitti! Amca, yeğenini silahla vurarak öldürdü​​​​​​​

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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