Tartışma kanlı bitti: Cinayet anı kameraya yansıdı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tartışma kanlı bitti: Cinayet anı kameraya yansıdı

Bahçelievler’de iki arkadaş arasında çıkan tartışma sonrası M.K isimli kişiyi bıçakladıktan sonra kaçan M.Ç. Sakarya’da yakalandı.

Bahçelievler'de iddiaya göre uyuşturucu alışverişi sırasında iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.K'yi (56) bıçaklayarak öldüren şüpheli M. Ç.(52) polis tarafından yakalandı. Cinayet anı ise, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay, Bahçelievler, Cumhuriyet Mahallesinde 1 Kasım Cuma günü saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre iki kişi arasında uyuşturucu alışveriş sırasında kavga çıktı. Kavga eden 2 kişiden biri ağır yaralanırken, bıçaklı olduğu belirlenen saldırgan olay yerinden kaçtı. Harekete geçen polis ekipleri olay yerine gittiklerinde M.K.'nin bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan çalışmalarda çevredeki bir iş yeri kamerasının olay anını kaydettiği belirlendi. Görüntülerde 2 kişinin önce sokakta konuştuğu bir süre sonra de tartışmaya başladığı görülüyor. İkili arasında başlayan arbede sırasında, şüphelinin M.K'yi bıçakla saldırdığı ve olay yerinden kaçtığı anlar görülüyor.

ŞÜPHELİ SAKARYA'DA YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinden kaçan şüphelinin kimliğini tespit etti. Olayın ardından Sakarya'ya kaçtığı belirlenen şüphelinin peşine düşen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla M.Ç.'yi gözaltına aldı. Diğer yandan, M. Ç.'yi kendi aracıyla Sakarya'ya götürdüğü öğrenilen T.Y. de (44) yakalandı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

İstanbul'a getirilen şüpheli Cinayet Büro Amirliğinde sorguya alındı. Şüpheli olay günü uyuşturucu almak için M.K, ile buluştuğunu iddia etti. Uyuşturucu alışverişi sırasında aralarında küfürleşme yaşandığını söyleyen şüpheli M.Ç., Karaoğlu'nu öldürdüğünü itiraf etti. Şüpheli ifadesinde olayda kullandığı bıçağı hatırlamadığı bir yere attığını da belirtti. Diğer şüpheli T.Y.'nin ise, Murat Ç.'yi kendisine zarar vermesinden korktuğu için Sakarya'ya götürdüğünü söylediği öğrenildi.Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.(DHA)

Tartışma kanlı bitti: Cinayet anı kameraya yansıdı

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