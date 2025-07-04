Tartışma kanlı bitti: Diş hekimi iki kuzenine dehşeti yaşattı!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tartışma kanlı bitti: Diş hekimi iki kuzenine dehşeti yaşattı!

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde M.M. isimli kişi tartıştığı diş hekimi kuzenleri E.T. ve Y.C.'yi tabancayla ateş açarak dehşeti yaşattı. Polis şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, 13.00 sıralarında Kocaeli Kandıra ilçesi Çarşı Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. M.M. ile özel bir klinikte diş hekimliği yaptıkları öğrenilen kuzenleri E.T. ve Y.C. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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Tartışmanın büyümesiyle M.M. tabancayla kuzenlerine ateş açtı. E.T. ve Y.C. bacaklarından yaralanırken, M.M. kaçarak uzaklaştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

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Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, M.M.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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