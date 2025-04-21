Tartışma kanlı bitti! Sokak ortasında av tüfeği ile öldürüldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tartışma kanlı bitti! Sokak ortasında av tüfeği ile öldürüldü

Gaziantep'te sokak ortasında çıkan tartışmada 47 yaşındaki Hayri Taşkın, av tüfeği ile vurularak öldürüldü.

Gaziantep'te sokak ortasında çıkan tartışmada Hayri Taşkın (47), av tüfeği ile vurularak öldürüldü.

Olay, gece saatlerinde Tekstilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Hayri Taşkın, yolda yürürken karşılaşıp, tartıştığı kişi ya da kişiler tarafından av tüfeği ile vuruldu. Şüpheli ya da şüpheliler kaçarken, ihbarla bölgeye ekipler gönderildi. Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Hayri Taşkın, kurtarılamadı. Taşkın'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olay ile ilgili çalışma başlatıldı.

Tartışma kanlı bitti! Sokak ortasında av tüfeği ile öldürüldü

Tartışma kanlı bitti! Sokak ortasında av tüfeği ile öldürüldü

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