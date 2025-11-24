Olay, dün saat 18.00 sıralarında Niğde'nin Hüyük köyünde meydana geldi.

Arazi sahibi İ.B., ekili araziden hayvanları geçiren çoban Bayram Yurdagül ile tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşürken, arazi sahibi İ.B., yanında getirdiği tüfekle Yurdagül'e ateş etti.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bayram Yurdagül, ambulansla Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Yurdagül, bu sabah hayatını kaybetti. Yurdagül'ün cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Olayın ardından kaçan İ.B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.