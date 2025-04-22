Tartışmalar kızıştı! Gündem: Erken seçim muamması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yakınlığı ile bilinen yazar Mümtazer Türköne'nin 'erken seçim' sözleri Türkiye'nin siyaset gümdemine oturdu. Türköne, T24'ten Cansu Çamlıbel'e verdiği röportajda "Erdoğan çözüm sürecini tırpanlayacak, Bahçeli de bunun üzerine erken seçime götürecek; çünkü hukuka dönmeden sürecin başarı şansı yok” sözlerini kullanmıştı.

Türköne'nin bu sözlerine MHP'den ya da Bahçeli'den herhangi bir yalanlama ya da açıklama gelmedi. Bunun üzerine eski AKP'li vekil, şimdilerde ise TV yorumculuğu yapan Şamil Tayyar sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulunarak Türköne'nin kurduğu sözlerin Bahçeli'nin hüküm sözleri gibi olduğunu ve MHP'den itirazın yapılmaması halinde Cumhur İttifakı açısından izahata muhtaç olduğunu ifade etti.

CUMHUR İTTİFAKI'NDA ERKEN SEÇİM KRİZİ

Sosyal medya paylaşımının ardından dün akşam saatlerinde TV ekranında 'erken seçim' tartışmalarına parmak basan Tayyar çok kritik açıklamalarda bulundu. Erken seçimin iktidar açısından çok riskli olduğunu kaydeden Tayyar, gün içerisinde kurduğu temaslarda Cumhur İttifakı'nda işlerin yolunda gitmediğini öğrendiğini vurguladı.

Tayyar yakın zamanda Erdoğan ile Bahçeli'nin bir araya gelmesi için randevu planlamasının da yapıldığını duyurdu.

Tayyar, şuifadeleri kullandı:

"Erken seçim iktidar açısından çok tehlikeli bir cümle. İktidarın ortaklarından birisinin Türkiye'yi erken seçime götürmesi demek; bürokrasinin, yargının durması, yatırımcıların planlarını buna göre yapması demektir. Sistem, çarkın işleyişi tıkanır. Türköne, bu kadar önemli bir problemi MHP adına kamuoyuna taşıyormuş gibi izlenim bıraktı. Çünkü sözlerinde 'yapacak', 'edecek' gibi tamamen hüküm sözleri yer aldı. Bugün MHP'den tavrını gösterecek bir açıklama yapılmasını bekledik. Şu ana kadar resmi hiçbir açıklama gelmedi. Sadece Sinan Burhan, İsmail Özdemir'i (MHP Genel Başkan Yardımcısı) arıyor. Özdemir, 'Türköne'nin sözleri şahsi düşüncesidir. Devlet Bey'in erken seçim düşüncesi bellidir' diyor. MHP'den yapılan paylaşımla bir mesaj verildi. Bugün yaptığım temaslardan bir şeylerin yolunda gitmediğini öğrendim. Muhtemelen Erdoğan ve Bahçeli, bu tarz görüş ayrılıklarını ortadan kaldırmak için yakın zamanda bir araya gelecek gibi gözüküyor. Bununla ilgili bir randevu planlaması yapıldığını öğrendim. AK Parti ve MHP arasında ne kadar mevzu varsa bütün bunlar çok yönlü değerlendirilecektir."



BAHÇELİ'DEN YAZILI AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Öte yandan Halk TV'deki Yeni Bir Sabah programında bu sabah canlı yayın sırasında açıklamalarda bulunan İsmail Küçükkaya, MHP'li kaynaklardan edindiği bilgiyi duyurdu.

Türköne ile başlayan erken seçim tartışmalarına Bahçeli tarafından bir yazılı açıklamanın beklendiğini aktaran Küçükkaya şu ifadeleri kullandı:

"T24'te Cansu Çamlıbel'e konuşan Mümtazer Türköne'nin yaptığı açıklamalar da gün boyu ve dün akşam televizyonlarda bolca konuşuldu tartışıldı. Çok büyük olasılıkla bugün MHP Lideri sayın Bahçeli bir açıklama yapacak denilmekte MHP'li kaynaklar tarafından.."

TÜRKÖNE NE DEMİŞTİ?

Mümtazer Türköne'nin gündem olan erken seçim sözleri şöyleydi: