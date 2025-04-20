Tartışmalı 'normal doğum' pankartının yönetmeliği Resmi Gazete'de!

Süper Lig'in 31. haftasında takımların sahaya çıkarken taşıdığı "Doğal olan normal doğum" pankartı büyük yankı uyandırdı. Eleştirilen pankarta yönelik insanların yaşamına karışıldığı yönünde tepkiler öne çıktı.

Tartışmalar gündemde yerini korurken Sağlık Bakanlığı, normal doğumu teşvik etmek amacıyla özel sağlık kuruluşlarına yönelik düzenlemeye gitti.

PLANLI SEZARYEN YAPILAMAYACAK

Resmî Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik ile birlikte, özel tıp merkezlerinde tıbbi zorunluluk bulunmaması halinde planlı sezaryen doğumlara artık izin verilmeyecek.

Yayımlanan kararda "Tıp merkezinde normal doğum yaptırılmak istenmesi halinde Ek-4/Ç’de yer alan kriterler kapsamında kuruluş bünyesine doğum ünitesi eklenmesi zorunludur. Ameliyathanesi bulunmayan tıp merkezinde doğum ünitesi kurulmasına izin verilmez. Tıp merkezinde planlı sezaryen yapılamaz" ifadeleri yer aldı.

ERDOĞAN'DAN TEPKİLERE YANIT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, futbolcuların sahaya çıkarken taşıdıkları "Doğal olan normal doğum" pankartıyla ilgili tartışmalara katıldı.

Erdoğan, "Tartışmaları siz de takip ettiniz, bir futbol kulübü bir farkındalık kampanyasına destek için bir pankart ile çıktı. Pankartta hakaret eleştiri yoktu. Kadınları rencide edecek durum yoktu. Sadece çok önemli bir konuya dikkat çekme niyeti vardı. Ülkemizin kanayan yarası haline gelen soruna katkı sağlama amacı vardı. Kulübümüz doğru bir adım attı. Çirkin ifadelerle ortalığı velveleye verenlere şunu soruyorum: Bakanlığımızın normal doğumu özendirmesi niçin sizi bu kadar rahatsız ediyor?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan normal doğum pankartını böyle savundu! 'Sizi niçin bu kadar rahatsız ediyor?'