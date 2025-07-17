Tartışmalı ölüm diplomatik krize dönüştü: Ukrayna soruşturma başlattı

Ukrayna'nın Karpatalya bölgesinde yaşayan Macar asıllı Ukrayna vatandaşı Sebestyén József’in ölümünün ardından Kiev yönetimi geniş çaplı bir adli soruşturma başlattı. Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosu (DBR) ve bölge polis teşkilatı tarafından yürütülen soruşturma, doğrudan Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin ofisinden koordine ediliyor. Karpatalya İl Meclisi'nde KMKSZ (Macar Kültür Derneği) fraksiyonunun temsilcisi Petei Judit, Ukrayna makamlarının tarafsız ve eksiksiz bir soruşturma yapacağına dair Zelenski’den bizzat güvence aldığını duyurdu.

Petei, kısa süre önce aldığı yüksek devlet nişanını Ukrayna’daki Macar topluluğa ithaf etmişti. Sosyal medya paylaşımında “Düşmanımız Rusya’dır, geleceğimiz ise Avrupa Birliği üyesi özgür Ukrayna” ifadelerini kullandı.

ŞÜPHELİ GÖRÜNTÜLER, TARTIŞMALI DETAYLAR

József’in ölümü üzerinden bir haftadan fazla geçmesine rağmen olayın tam olarak nasıl gerçekleştiği hâlâ açıklığa kavuşmuş değil. Mandiner ve diğer hükümete yakın medya kuruluşları, József’in zorla askere alındığı sırada ağır şekilde dövüldüğünü ve bu darp sonucu hayatını kaybettiğini öne sürdü. Olayla ilgili ortaya çıkan iki video, kamuoyunda infial yarattı. Görüntülerden birinde József’in dört ayak üzerinde yerde süründüğü, diğerinde ise şiddetli ağrılarla sağlık görevlilerinden yardım istediği ancak yardım alamadığı görülüyor.

Bu iddialar, Ukrayna resmi makamlarının açıklamalarıyla çelişiyor. Öte yandan Macaristan Başbakanı Viktor Orbán da sosyal medyada konuya ilişkin bir paylaşım yaptı; ancak paylaştığı görselin Sebestyén’e ait olmadığı kısa sürede ortaya çıktı. Gelişmeler, olayın farklı yorumlara açık yönlerini daha da karmaşık hale getirdi.

MACARİSTAN'DAN DİPLOMATİK TEPKİ

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjártó Péter, Brüksel’de yaptığı açıklamada Ukrayna’nın üç üst düzey yetkilisinin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade etti. Macaristan hükümeti, olayın peşini bırakmayacaklarını ve József’in ölümünün aydınlatılması için uluslararası baskı uygulayacaklarını belirtti. Macar Hükümeti Sözcüsü Gulyás Gergely de çarşamba günü yaptığı açıklamada Ukrayna’nın gerekli adımları atması gerektiğini vurguladı ve “Sebestyén’in ölümüne neden olanlar hesap vermelidir” dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise Macar yönetiminin olay üzerinden siyasi manipülasyon yaptığı görüşünde. Ancak olayın hassasiyeti, hem insan hakları hem de azınlık hakları açısından bölgede yeni bir gerilim dalgasının habercisi olabilir. Özellikle Zakarpatya bölgesinde yaşayan Macar nüfusun güvenliği ve hakları konusu, Avrupa Birliği çevrelerinde de yakından izleniyor.

Bu karmaşık süreçte, gerçeklerin ortaya çıkarılması yalnızca Sebestyén József’in ailesi için değil, bölgedeki etnik huzurun korunması açısından da büyük önem taşıyor.