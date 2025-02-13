Tartışmalı penaltı pozisyonunun baş aktörü konuştu: Yorum yapmaya gerek yok

Süper Lig’in 23. haftasında oynanan Galatasaray-Adana Demirspor maçında yaşananlar tartışma konusu olmaya devam ediyor. Sarı kırmızılıların yıldız oyuncularından Mertens’in ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda çalınan penaltı konusunda yapılan yorumlarda kararın hatalı olduğunun altı çizildi.

Adana Demirspor, tartışmalı karar sonrası sahadan çekilirken maçla ilgili son kararı TFF verecek.

Tartışmalı penaltıda Mertens’e müdahale eden Semih Güler söz konusu pozisyonla ilgili ilk kez konuştu. Ara transferde Gaziantep FK’ya giden Güler tartışmalı pozisyonla ilgili şunları söyledi:

"Benim açımdan değinecek fazla bir şey yok. Görüntüler, her şey ortada. Saygıdeğer yorumcuların yorumları belli, o yüzden yorum yapmaya gerek yok.

Ben o defteri kapattım. Artık Gaziantep Futbol Kulübü'ne her şeyimi vermek için buradayım. İnşallah güzel olur."