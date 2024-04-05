Tartışmayı ayırmak isteyen 2 kişi tabancayla vuruldu

Kaynak: DHA
Tartışmayı ayırmak isteyen 2 kişi tabancayla vuruldu
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çıkan tartışmada tarafları ayırmak isteyen 2 kişi, tabancayla vurularak yaralandı.

2 kişiyi vuran ve olay yerinden kaçan şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaralıların hastanede tedavisi sürüyor.

16 Kasım 2023 günü saat 17.00 sıralarında Başiskele ilçesi Yuvacık Yakacık Mahallesi, Hacı Mahmut Caddesi üzerinde Y.Ö. ile İ.Ö. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine cadde üzerinde bulunan Recep K. ve Rüstem K. tarafları ayırmak için araya girdi.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Bu sırada Y.Ö.'nün tabancayla ateş açması sonucu tartışmayı ayırmak isteyen Recep K. ve Rüstem K. vücutlarına isabet eden kurşunla yaralandı. İki kişiyi tabancayla vuran Y.Ö. olay yerinden kaçarken, yaralılar ise sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli Y.Ö., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Jandarma ekipleri, olayla ilgili görgü tanıklarının ifadelerini alırken, şüphelinin tabancayla ateş açma nedenini araştırıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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