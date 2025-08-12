Tartışmayı ayırmaya çalışırken vuruldu

Kaynak: İHA
Tartışmayı ayırmaya çalışırken vuruldu

Bakırköy'de iki kişi arasında çıkan tartışmayı ayırmaya çalışırken silahla bacağından vurulan kadın yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Bakırköy Zuhurtbaba Mahallesi Gençler Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde kenarındaki banklarda oturan iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Şahısların yanına gelen kadın tartışmayı ayırmak isterken, bu sırada taraflardan biri eline aldığı silahla ateş etti. Silahtan çıkan mermi kadının bacağına isabet ederken, şüpheli kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Son Haberler
Tartışmayı ayırmaya çalışırken vuruldu
Tartışmayı ayırmaya çalışırken vuruldu
ABD, Belucistan Kurtuluş Ordusu’nu terör örgütü listesine ekledi
ABD, Belucistan Kurtuluş Ordusu’nu terör örgütü listesine ekledi
Cilt lekelerini sakın hafife almayın!
Cilt lekelerini sakın hafife almayın!
Sıcaklar beyin kanaması riskini artırıyor
Sıcaklar beyin kanaması riskini artırıyor
5 binden fazla yangınla mücadele edildi
5 binden fazla yangınla mücadele edildi