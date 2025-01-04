Tartıştığı adamı sırtından bıçakladı

Kaynak: İHA
Tartıştığı adamı sırtından bıçakladı

Kastamonu’da bir şahıs tartıştığı bir kişiyi sırtından bıçaklayarak yaraladı.

Olay, Aktekke Mahallesi Safalan Caddesi'nde gerçekleşti. Aktarılan bilgiye göre, M.K. ile ismi öğrenilemeyen kişi arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu M.K., sırtından bıçaklayarak yaralandı. M.K., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinde incelemeler yapan polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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