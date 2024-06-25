Tartıştığı ağabeyini bıçakladı, evde harakiri yaptı

Kaynak: İHA
Tartıştığı ağabeyini bıçakladı, evde harakiri yaptı

Gemlik’te meydana gelen olayda bir kişi önce ağabeyini bıçakladı, ardından eve kendisini kilitleyerek balkonda harakiri yaptı.

Olay, Gemlik ilçesi Orhangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.P. isimli genç önce evde tartıştığı ağabeyini sırtından bıçakladı. Daha sonra kendisini eve kilitleyerek balkonda harakiri yaptı ve ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin desteği ile eve giren polis ekipleri, yaralı genci kontrol altına alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan genç, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan, sırtından yaraladığı ağabeyi ile gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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