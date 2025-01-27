Tartıştığı ağabeyini katletti

Olay, Gülşehir ilçesine bağlı Karacaşar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarındaki husumet nedeniyle birkaç gün önce tartışan iki kardeş bugün akşam saatlerinde mahallede tekrar karşılaştı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada 50 yaşındaki Alaattin Ö. fırının önündeki odun parçasını alarak 65 yaşındaki ağabeyi Yılmaz Ö.'nün başına vurdu.

Ağır yaralanan Yılmaz Ö., kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesinde yapılan tüm çabalara e rağmen kurtarılamadı. Olayın sonrasında kaçan Alaattin Ö. ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.