Tartıştığı ağabeyini katletti

Kaynak: İHA
Tartıştığı ağabeyini katletti

Nevşehir’de çıkan tartışmada kardeşinin odunla başına vurduğu şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Gülşehir ilçesine bağlı Karacaşar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarındaki husumet nedeniyle birkaç gün önce tartışan iki kardeş bugün akşam saatlerinde mahallede tekrar karşılaştı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada 50 yaşındaki Alaattin Ö. fırının önündeki odun parçasını alarak 65 yaşındaki ağabeyi Yılmaz Ö.'nün başına vurdu.

Ağır yaralanan Yılmaz Ö., kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesinde yapılan tüm çabalara e rağmen kurtarılamadı. Olayın sonrasında kaçan Alaattin Ö. ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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