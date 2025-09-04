Tartıştığı ağabeyini tüfekle öldürdü

Olay, akşam saatlerinde Devteyşti Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, Ahmet Yıldız ile abisi Ali Yıldız arasında bilinmeyen sebeple münakaşa çıktı. Kısa sürede büyüyen kavga sırasında Ahmet Yıldız, yanında taşıdığı tüfekle abisine ateş etti.

Ali Yıldız kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki kişilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık görevlileri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ali Yıldız’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayın ardından kaçan Ahmet Yıldız ise polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa zamanda suç aleti tüfekle beraber yakalanarak gözaltına alındı. Ali Yıldız’ın naaşı, otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.