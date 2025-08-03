Tartıştığı akrabasını silahla vurdu

Kızılırmak Mahallesi 19 Mayıs Caddesi Tütün Müzesi yakınlarında akrabalık bağı bulunan Efe Ç. ile Doğukan Ç. arasında anlaşmazlık yaşandı.
Tartışmanın şiddetlenmesi sonucu Doğukan Ç, Efe Ç'yi bacak ve kasık bölgesinden ateşli silahla vurarak yaraladı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık görevlileri yönlendirildi.
Yaralı Efe Ç, Bafra Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Merkezi'ne nakledildi.
Güvenlik güçleri, olay yerinden uzaklaşan zanlının yakalanması için operasyon başlattı.