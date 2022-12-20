20 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tartıştığı arkadaşını önce darp etti ardından silahla vurdu

Tartıştığı arkadaşını önce darp etti ardından silahla vurdu

Bursa’da bir şahıs tartıştığı arkadaşını önce darp etti, ardından yanında bulundurduğu tabancayla vurdu. Yaralı adam olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 21:49
Takip Et

Tartıştığı arkadaşını önce darp etti ardından silahla vurdu

Tartıştığı arkadaşını önce darp etti ardından silahla vurdu
+
Aa
-

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde yaşandı. İddiaya göre Bülent Ü., İncirli Caddesi üzerinde oturduğu S.K ile sözlü tartışmaya başladı. Alkollü tartışmanın kısa sürede büyümesiyle S.K, Bülent Ü.’yü darp etmeye başladı. Arkadaşı S.K. bununla da yetinmeyip Bülent U.’yu yanında taşıdığı tabancayla bacağından vurdu. Kanlar içinde kalan Bülent Ü.’nün yardımına önce mahalle sakinleri ardından 112 ve polis ekipleri yetişti.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri; çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri yaralıyı yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.
Aynı bölge üzerinde sık sık olay yaşandığını ve alkollü şahısların problem çıkarttığını belirten mahalleli, çevrede güvenlik tedbirinin arttırılmasını talep etti.
Öte yandan, polis ekipleri, arkadaşını yaralayan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
1
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
2
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
3
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
4
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
5
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
6
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
﻿Bir anda bastırdı! İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü
7
﻿Bir anda bastırdı! İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü
﻿Bir anda bastırdı! İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü
﻿Bağcılar'da bir doktor görev yaptığı aile sağlığı merkezinde darbedildi
﻿Bağcılar'da bir doktor görev yaptığı aile sağlığı merkezinde darbedildi
﻿Bağcılar'da bir doktor görev yaptığı aile sağlığı merkezinde darbedildi
﻿Siirt'te inşaatta göçük; 3 yaşındaki Furkan öldü, ablası ağır yaralandı
﻿Siirt'te inşaatta göçük; 3 yaşındaki Furkan öldü, ablası ağır yaralandı
﻿Siirt'te inşaatta göçük; 3 yaşındaki Furkan öldü, ablası ağır yaralandı
﻿Senegal Cumhurbaşkanı Sall Türkiye'ye geliyor
﻿Senegal Cumhurbaşkanı Sall Türkiye'ye geliyor
﻿Senegal Cumhurbaşkanı Sall Türkiye'ye geliyor
﻿İstanbul'da aile hekimine saldırı
﻿İstanbul'da aile hekimine saldırı
﻿İstanbul'da aile hekimine saldırı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.