13 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Tartıştığı babası tarafından öldürüldü

Tartıştığı babası Duran G. tarafından 4 kurşunla yaralanan Cihat G., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 23:24
Takip Et

Tartıştığı babası tarafından öldürüldü

Tartıştığı babası tarafından öldürüldü
+
Aa
-

Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'nde Duran G. (50) ile oğlu Cihat G. (28) arasında, iş yerlerinde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle baba Duran G., yanında bulunan silahla oğlunu 4 yerinden yaraladı.

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Oğul yaşamını yitirdi

Yaralı Cihat G., sağlık ekipleri tarafından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Cihat G., hayatını kaybederken baba Duran G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
1
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
﻿FOX TV’nin iddialı dizisi yeni sezonda reytinglere yenik düştü. Final tarihi belli oldu
2
﻿FOX TV’nin iddialı dizisi yeni sezonda reytinglere yenik düştü. Final tarihi belli oldu
﻿FOX TV’nin iddialı dizisi yeni sezonda reytinglere yenik düştü. Final tarihi belli oldu
﻿İmamlardan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a zehir gibi tepki. Hakkım haram olsun dediler
3
﻿İmamlardan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a zehir gibi tepki. Hakkım haram olsun dediler
﻿İmamlardan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a zehir gibi tepki. Hakkım haram olsun dediler
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
4
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
﻿Sedat Peker son kararını verdi. ''Seçim döneminde video yayınlayacağım'' demişti
5
﻿Sedat Peker son kararını verdi. ''Seçim döneminde video yayınlayacağım'' demişti
﻿Sedat Peker son kararını verdi. ''Seçim döneminde video yayınlayacağım'' demişti
﻿Gece yarısı doğal gaz bomba gibi patladı: Mahalleli sokağa döküldü
6
﻿Gece yarısı doğal gaz bomba gibi patladı: Mahalleli sokağa döküldü
﻿Gece yarısı doğal gaz bomba gibi patladı: Mahalleli sokağa döküldü
﻿Son ankette Millet İttifakı farkı açtı. MHP baraj altı kaldı İYİ Parti büyük sıçrama yaptı
7
﻿Son ankette Millet İttifakı farkı açtı. MHP baraj altı kaldı İYİ Parti büyük sıçrama yaptı
﻿Son ankette Millet İttifakı farkı açtı. MHP baraj altı kaldı İYİ Parti büyük sıçrama yaptı
﻿Yargıtay'ın yeni seçilen 10 üyesinin görev yapacağı daireler belirlendi
﻿Yargıtay'ın yeni seçilen 10 üyesinin görev yapacağı daireler belirlendi
﻿Yargıtay'ın yeni seçilen 10 üyesinin görev yapacağı daireler belirlendi
﻿Akşener'den Şehit Uzman Çavuş İbrahim Han için başsağlığı mesajı
﻿Akşener'den Şehit Uzman Çavuş İbrahim Han için başsağlığı mesajı
﻿Akşener'den Şehit Uzman Çavuş İbrahim Han için başsağlığı mesajı
﻿Yunanistan’ın ittiği 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
﻿Yunanistan’ın ittiği 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
﻿Yunanistan’ın ittiği 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
﻿Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama
﻿Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama
﻿Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.