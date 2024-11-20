Tartıştığı babasını bıçakladı

Kaynak: DHA
Tartıştığı babasını bıçakladı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 64 yaşındaki Kenan Uğur tartıştığı oğlu 39 yaşındaki Emre Uğur tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Saldırgan oğul, gözaltına alındı.

Olay akşam saatlerinde Aydın Doğan Caddesi'ndeki bir çay ocağında gerçekleşti. Ruhsal sorunları olduğu söylenen Emre Uğur, bilinmeyen nedenle babası Kenan Uğur ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emre Uğur babasını karın ve göğüs bölgelerinden bıçaklayarak yaraladı.

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Kanlar içinde kalıp, yan taraftaki manava yönelen baba, yere düştü. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Kenan Uğur, ambulansla Kelkit Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Babasını bıçakladıktan sonra olay yerinde başında bekleyen Emre Uğur ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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