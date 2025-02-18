Tartıştığı babasını bıçakladı

Üç Eylül Mahallesi'nde 42 yaşındaki Rıza T. ile babası Hasan T. (75) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi sonucu Rıza T, yanındaki bıçakla babasını yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Hasan T'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma şüpheliyi gözaltına aldı.