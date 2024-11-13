Tartıştığı babasını tabancayla vurdu

Olay saat 22.00 sularında Mehmet Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Bahadır K. ile oğlu Doğukan K. arasında evde ailevi sorunlar nedeniyle tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Doğukan K., tabanca ile babası Bahadır K.’yı bacağından vurarak yaraladı. Silah sesini duyan çevredeki komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı baba, yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Doğunkan K. ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.