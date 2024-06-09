Tartıştığı damadı öldürdü

Kaynak: İHA
Tartıştığı damadı öldürdü

Niğde'nin merkeze bağlı Yarhisar köyünde, Ramazan Tüzün, boşanma aşamasındaki eşinin babası Cafer Deniz'i bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Boşanma sürecinde olan ve bir süredir ayrı yaşayan Tüzün, iddiaya göre, içki içtikten sonra çocuklarını almak amacıyla kayınpederi Deniz'in evine gitti.

Tüzün, çocuklarını vermek istemeyen kayınpederi Cafer Deniz ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tüzün, kayınpederini bıçakla ağır yaraladıktan sonra geldiği otomobille olay yerinden kaçtı. Evde bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Cafer Deniz, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Deniz'in cenazesi köy mezarlığında toprağa verilirken, Ramazan Tüzün kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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