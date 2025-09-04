Tartıştığı damadını pompalı tüfekle öldürdü

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı İstiklal Mahallesi'nde gerçekleşti. Berk Alkan, babası İlhami A.'nın ikametinde bulunan ve boşanma sürecinde oldukları eşi C.A.'nın yanına geldi. 3 yaşındaki kızı ile zaman geçiren Alkan, kayınpederi İlhami A. ile henüz bilinmeyen sebeple tartışmaya girdi.

Çatışmanın büyümesi üzerine İlhami A., pompalı av tüfeğiyle Alkan'a ateş açtı. Vücudunun farklı bölgelerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Alkan, kanlar içinde yere düştü. Evdekilerin ihbarı üzerine adrese emniyet ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Alkan'ın olay yerinde yaşamını kaybettiği saptandı. Polisin yaptığı araştırmanın ardından Alkan'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Kayınpeder İlhami A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.