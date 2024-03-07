Tartıştığı dayısını silahla vurarak öldürdü

Kaynak: İHA
Tartıştığı dayısını silahla vurarak öldürdü
Nevşehir'de 19 yaşındaki genç, alacak verecek meselesi yüzünden dayısını öldürdü.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine bağlı Kızılağıl köyünde meydana gelen olayda, Oğuz M. (40) ile yeğeni İbrahim İ. (19) arasında iddiaya göre alacak verecek meselesinden dolayı kavga çıktı. İbrahim İ., kavganın büyümesi üzerine dayısına silahla ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede Oğuz M.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri de olayın meydana geldiği yerde güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Oğuz M.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. İbrahim İ. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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