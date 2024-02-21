Tartıştığı dedesini tabancayla bacağından vurdu. İşte o anlar

Torun ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Korkunç olay, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, bugün saat 09.30’da Bayraklı ilçesi 2115 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Kadir Emre K. (17) ile dedesi Mehmet A. (74) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kadir Emre K., sinirine hakim olamayarak dedesini tabancayla bacağından vurdu. Mehmet A., kanlar içinde yere yığılırken, Kadir Emre K. ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı dede, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Durumu ağır olan Mehmet A.'nın tedavisi sürüyor. Polis ekipleri, kaçan torunu Kadir Emre K.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Kadir Emre K., Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, torunun dedesini vurduğu anlar ise yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, torunun dedesine ateş ettiği ve dedesinin yere düştüğü görülüyor.