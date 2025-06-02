Tartıştığı eniştesini bıçakla öldürdü

Kaynak: DHA
Tartıştığı eniştesini bıçakla öldürdü

Kayseri'nin Develi ilçesinde H.K., tartıştığı eniştesi İsmail Sınırtepe'yi bıçaklayarak öldürdü.

Kayseri'de akşam saatlerinde meydana gelen olayda, H.K. ile eniştesi İsmail Sınırtepe arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

ENİŞTESİNİ BIÇAKLADI

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada H.K., eniştesi İsmail Sınırtepe'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, İsmail Sınırtepe'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Gözaltına alınan H.K., İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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