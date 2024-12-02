Öfkesine hakim olamadı: Tartıştığı erkek arkadaşını bıçakla yaraladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Öfkesine hakim olamadı: Tartıştığı erkek arkadaşını bıçakla yaraladı

Denizli iki sevgilinin kavgası kanlı bitti. Aralarında henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı R.O. isimli kadın arkadaşı M.T’yi bıçakladı. Göğsünden yaralanan M.T, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sarayalar Mahallesinde meydana geldi. edinilen bilgilere göre Mert T., kız arkadaşı Rabia O.'nun yaşadığı apart dairesine gitti. Burada ikili arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Öfkesine yenik düşen Rabia O., önce Mert T.'nin bir arkadaşını arayarak yanlarına gelerek Mert T.'yi götürmesini istedi.

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Daha sonra hararetlenen tartışma sonucunda Rabia O., eline aldığı bıçakla Mert T.'yi göğsünde yaraladı. Binadan çıkan Mert T., çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri göğsünden hafif yaralanan Mert T.'yi ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk etti. Polis ekipleri ise Rabia O.'yu gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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