Tartıştığı erkek arkadaşını göğsünden bıçakladı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İnecik Mahallesi Beğendik Caddesi’nde bulunan bir bağ evinde gerçekleşen olayda; C.B. ile S.M. iddiaya göre alkol aldıkları esnada henüz bilinmeyen bir nedenle münakaşaya başladı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine C.B. mutfaktan aldığı bıçakla S.M’yi göğsünden yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık görevlileri yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, sağlık görevlileri de ilk müdahalenin ardından hafif yaralanan S.M.’yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri C.B.’yi gözaltına alırken, bağ evinde araştırmalarda bulundu.