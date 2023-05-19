Tartıştığı eşini bıçakla katletti

Ankara’da tartıştığı eşini defalarca bıçaklayarak öldüren zanlı, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Tartıştığı eşini bıçakla katletti

Olay, Keçiören ilçesi Atlılar Caddesi’ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail K. (49) ile eşi Hacer K. (48) tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenerek kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail K., eşi Hacer K.’ya evde bulunan bıçakla saldırdı. Bağırma seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Hacer K.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cani koca İsmail K. ise Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğün Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı işlemleri için Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilirken, Hacer K.’nın cenazesinin otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumuna kaldırıldığı ve memleketi Çankırı’da toprağa verileceği öğrenildi.

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Çiftin komşularından Sema Sevindi, ikilinin sürekli kavga ettiğini belirterek, “Tartışan çiftin binanın içerisinde sesleri geliyordu. Her zamanki gibi kavga ediyorlardı. Her zamanki halledir diye önemsemedim. Sabah beni komşum aradı. ‘Hacer teyze ölmüş’ dedi. Binanın önü polislerle doluydu. Her gün tartışmaları oluyordu. Hacer teyze çok iyi bir insandı. Kimseye zararı yoktu. Eşi de öyleydi. Nasıl olduğunu anlamadık. Çok üzüldük. İsmail amcanın rahatsızlığı vardı. Hacer teyze, ‘Evde sürekli sinir krizleri geçiyor, bana kötü şeyler söylüyordu’ diyordu” dedi.

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