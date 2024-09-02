Tartıştığı eşini silahla vurarak katletti

Kaynak: İHA
Tartıştığı eşini silahla vurarak katletti

Aydın Kuşadası'nda tartıştığı eşini silahla vurarak öldüren adam olay yerinden kaçtı.

Olay, Hacıfeyzullah Mahallesi Tepe Sokak üzerindeki bir evde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre, bir süredir aralarında şiddetli geçimsizlik yaşayan 30 yaşındaki Nebahat ve 32 yaşındaki E. Dildöken çifti bugün oturdukları evde yine tartışmaya başladı.

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Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E. Dildöken eşi Nebahat Dildöken’i silahla ateş ederek vurdu. Genç kadın silahtan çıkan kurşunlarla yere yığıldı. Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Eşini silahla vurarak öldüren E. Dildöken ise olaydan hemen sonra evden kaçtı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan E. Dildöken’i yakalamak üzere harekete geçti.

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