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Tartıştığı ev arkadaşını çekiçle öldürdü

Antalya'nın Alanya ilçesinde Yılmaz Kip (26), iki gün önce evinde ölü bulundu. Jandarma'nın çalışması sonucu Yılmaz Kip'in, aynı evi paylaştığı arkadaşı M.Ş. (26) tarafından öldürüldüğü ortaya çıkarıldı.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 14:23
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Tartıştığı ev arkadaşını çekiçle öldürdü

Tartıştığı ev arkadaşını çekiçle öldürdü
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Karakocalı Mahallesinde oturan Yılmaz Kip’ten iki gün boyunca haber alamayan Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan ağabeyi Yalçın Kip, 7 Eylül’de arkadaşı M.K.’yi arayıp yardım istedi. Yılmaz Kip’in evine giden M.K., kapının açılmaması ve içeriden ağır bir koku gelmesi üzerine jandarmaya ihbarda bulundu.

Eve gelen jandarma, içeri girdiğinde Yılmaz Kip’in cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede üzeri battaniyeyle örtülen Yılmaz Kip’in başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü anlaşıldı. Yılmaz Kip’in cenazesi morga konuldu.

Olayla ilgili çalışmalarını derinleştiren Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde Yılmaz Kip’in aynı evi paylaştığı arkadaşı M.Ş.’yi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu Çanakkale’ye gittiği anlaşılan M.Ş., düzenlenen operasyonla annesinin evinde yakalanarak, gözaltına alındı.
Alanya’ya getirilen şüpheli M.Ş.’nin 4 Eylül günü çıkan tartışma sonucu Yılmaz Kip’i başına çekiçle vurarak öldürdüğü, ardından da cep telefonu ve banka kartlarını alarak evden ayrıldığı belirlendi. M.Ş.’nin Yılmaz Kip’e ait banka kartlarıyla Çanakkale’den üç kez de para çektiği tespit edildi.

M.Ş., jandarmadaki ilk ifadesinde, Yılmaz Kip ile sürekli tartıştıklarını belirtirken, son çıkan tartışmanın ardından da başına çekiçle vurarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi. M.Ş. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. 

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