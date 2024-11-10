Tartıştığı husumetlisini bıçakla öldürdü

Kaynak: DHA
Tartıştığı husumetlisini bıçakla öldürdü

Konya'nın Kulu ilçesinde 40 yaşındaki Cihan Öcal, tartıştığı husumetlisi A.Ö. tarafından bıçakla öldürüldü.

Olay, saat 20.00 sularında Beşkardaş Mahallesi'nde meydana geldi. A.Ö. ile husumetlisi 2 çocuk babası besici Cihan Öcal arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. A.Ö., tartışmanın büyümesi üzerine Cihan Öcal'ı bacağından bıçakladı. Cihan Öcal kanlar içerisinde yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan Öcal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

A.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma açıldı.

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