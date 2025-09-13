Tartıştığı kayınpederini bacaklarından vurdu

Kaynak: İHA
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde damat, tartıştığı kayınpederi Süleyman B.'yi (80) tabancayla bacaklarından vurdu.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de bulunan 2 katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, aile içinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada ismi öğrenilemeyen damat, Süleyman B.'ye tabancayla ateş açtı. Şüpheli kaçarken, Süleyman B. her iki bacağına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Süleyman B., ilk müdahalenin ardından Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

