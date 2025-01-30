Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan genç yaşam savaşını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan genç yaşam savaşını kaybetti

Denizli’de bir eğlence mekanında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 28 yaşındaki Tamer Cura kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis olayın sorumlusu olan bir kişiyi arıyor.

Olay, Çivril ilçesi Akpınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Tamer Cura (28) ile eğlence mekanında bulunan bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eğlence mekanındaki görevliler, tarafların birini dışarıya çıkarttı.

Daha sonra dışarıya çıkmak için yönelen Tamer Cura, eğlence mekanın koridorunda tartıştığı kişiler ile karşılaştı. Burada yanında bıçak bulunan E.K., Tamer Cura'yı kasığından yaraladı. Olayı gören kişilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olaya karışan şüpheliler kaçarken, Tamer Cura ambulansla Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Tamer Cura daha sonra Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan genç adam, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Bir çocuk babası olduğu öğrenilen Cura'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayı gerçekleştirdikten sonra firar eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Eğlence mekanında bıçakla yaralanan genç hayatını kaybetti

Eğlence mekanında bıçakla yaralanan genç hayatını kaybetti

Eğlence mekanında bıçakla yaralanan genç hayatını kaybetti

Eğlence mekanında bıçakla yaralanan genç hayatını kaybetti

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