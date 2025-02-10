Tartıştığı kişinin aracını beyzbol sopası ile parçaladı

Kaynak: DHA
Tartıştığı kişinin aracını beyzbol sopası ile parçaladı

Ankara'da bir saldırgan, trafikte tartıştığı kişinin aracına beyzbol sopası ile saldırdı.

Olay anı, o sırada bölgede bulunan bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 8 Şubat cumartesi saat 11.00'da Etimesgut ilçesi Bağlıca mahallesinde meydana geldi. Trafikte yaşanan bir tartışmanın ardından taraflardan biri trafik lambalarında aracından inerek, bagajda bulunan beyzbol sopasını aldı ve tartıştığı kişinin aracına saldırdı. Olay anı o sırada orada bulunan başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.

Olay sonrasında kimliği tespit edilen şüphelinin Etimesgut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındığı, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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