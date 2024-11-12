Tartıştığı kişiyi silahla vurup polisi aradı

Yaptığı saldırıyı 112'yi arayarak anlatan şahıs polis tarafından gözaltına alınırken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Aktarılan bilgilere göre Kepez Mahallesi İlyas Karaca Sokak'ta B.T. ile E.G. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada B.T., E.G.’nin ateş açması sonucu yaralandı. Olayın sonrasında E.G., bölgedeki bir kahvehaneye giderek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp kendini ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri E.G.’yi gözaltına aldı. Sağlık ekipleri ise B.T.'yi ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. B.T.'nin hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

