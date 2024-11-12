Tartıştığı kişiyi silahla vurup polisi aradı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tartıştığı kişiyi silahla vurup polisi aradı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir şahıs, tartıştığı kişiyi silahla vurarak yaraladı, ardından polisi aradı.

Yaptığı saldırıyı 112'yi arayarak anlatan şahıs polis tarafından gözaltına alınırken, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Aktarılan bilgilere göre Kepez Mahallesi İlyas Karaca Sokak'ta B.T. ile E.G. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada B.T., E.G.’nin ateş açması sonucu yaralandı. Olayın sonrasında E.G., bölgedeki bir kahvehaneye giderek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp kendini ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri E.G.’yi gözaltına aldı. Sağlık ekipleri ise B.T.'yi ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. B.T.'nin hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Son Haberler
ABD ordusu: “Suriye’deki İran bağlantılı gruplara ait 9 hedef vuruldu”
ABD ordusu: “Suriye’deki İran bağlantılı gruplara ait 9 hedef vuruldu”
Apartmanın zemin katında çökme paniği
Apartmanın zemin katında çökme paniği
Eski yönetici, yeni apartman yöneticisi kadına yumruk attı
Eski yönetici, yeni apartman yöneticisi kadına yumruk attı
Yalovaspor, Merkezefendi'yi Mağlup Etti
Yalovaspor, Merkezefendi'yi Mağlup Etti
Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray benim evim
Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray benim evim